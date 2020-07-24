Тысячи белорусов вышли поддержать оппозицию в Витебске

На встречу с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и представительницами объединенного штаба оппозиции в Витебске пришли более пяти тысяч белорусов. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

Люди окружили сцену со всех сторон большим кольцом, многие пришли с бело-красно-белыми флагами, плакатами «Верам, можам, пераможам!» (Верим, можем, победим!), «Вiцебск разам!» (Витебск вместе!).

«Когда я стану президентом, а я им стану, первое, что сделаю, — освобожу политзаключенных. Второе — объявлю честные выборы. В них сможет участвовать каждый, даже действующий президент», — пообещала Тихановская.

Крупные митинги в поддержку оппозиции прошли также в населенных пунктах Глубокое и Новополоцк. Тихановская приехала в них с представительницами поддерживающих ее на выборах штабов Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой.

Ранее 24 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не хотели бы прибегать к использованию вооруженных сил во время возможных протестных акций в стране, «но всякое может быть». Он пообещал, что солдаты воинских частей в Марьиной Горке и столичном Уручье не допустят эскалации внутри страны.

Лукашенко считает, что в Белоруссии хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны зарубежных «кукловодов». При этом президент предупредил, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.