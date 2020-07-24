Лукашенко констатировал малочисленность «майданутых» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал малочисленность «майданутых» в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он выразил уверенность, что «на майдан», если своих революционеров не хватает, их «подтянут со стороны». «Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании — прим. «Ленты.ру») по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — отметил Лукашенко.

Президент добавил, что так уже было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию: «Стало только хуже. Это управляемый хаос».

Ранее 24 июля Лукашенко заявил, что власти не хотели бы прибегать к использованию вооруженных сил во время возможных протестных акций в стране, «но всякое может быть». Он пообещал, что солдаты воинских частей в Марьиной Горке и столичном Уручье не допустят эскалации внутри страны.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с преследованием оппозиционных политиков. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Лукашенко считает, что в Белоруссии хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны зарубежных «кукловодов». При этом президент предупредил, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.