Тихановская рассказала о переходе к «партизанщине» в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о том, что белорусы не прекратят уличные акции протеста. Об этом она заявила во время беседы с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, передает РИА Новости.

По ее словам, жители Белоруссии перейдут к новым формам мирного протеста, в том числе и к «партизанщине». Тихановская призвала Европейский союз (ЕС) помочь белорусам. Политик подчеркнула, что в последнее время Евросоюз дает много обещаний, однако она хотела бы видеть конкретные действия.

Ранее Тихановская призвала Европарламент проявить «нулевую толерантность» по отношению к представителям действующих властей Белоруссии. Она выступила с инициативой отменить для граждан Белоруссии шенгенские и национальные визы стран ЕС.

6 ноября ЕС ввел санкции непосредственно против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 белорусских официальных лиц. Их активы заморожены, въезд в Евросоюз им запретили. В начале октября лидеры государств ЕС ввели санкции против 40 официальных лиц страны, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушению прав человека.