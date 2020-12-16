Тихановская начала переговоры с ЕС о поставках вакцины от COVID-19 в Белоруссию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская начала переговоры с представителями Евросоюза о поставках в республику вакцины от коронавируса. Об этом в среду,16 декабря, сообщает Tut.by со ссылкой на пресс-службу оппозиционного политика.

Тихановская полагает возможным организовать партию прививок для белорусских врачей. Вакцину можно поставить как из Германии, так и произведенную в Литве или Польше по рецептуре Pfizer. Экс-кандидат обсудила этот вопрос с еврокомиссаром Оливером Вархели.

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Средства, выделенные ЕС на помощь Белоруссии, позволяют организовать поставки. Однако необходимо согласие властей республики, и европейские чиновники готовы вести с ними переговоры. «Нужно помочь тем, кто наиболее страдает от ковид и безответственной политики Лукашенко и его чиновников относительно пандемии», — отметила Тихановская.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал стоимость создания отечественной вакцины от коронавируса. По его словам, пока Минск планирует закупать российскую вакцину, но в будущем может начать разработку собственного препарата.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются четыре месяца. Сама Тихановская находится в Литве.