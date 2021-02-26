Лукашенко заявил о не жалеющих денег спонсорах белорусской революции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на раскачивание белорусского общества «спонсоры» не жалеют денег. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

По его словам, в революционную воронку затянуло и некоторых спортсменов.

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«Сейчас очень непростой период. Наша страна, люди подвергаются жесточайшему давлению по всем направлениям. В ход идет все: от откровенных фейков и создания агрессивной информационной среды до запугиваний и попыток терактов», — сказал Лукашенко, открывая собрание Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Накануне Лукашенко рассказал о продолжающихся попытках расшатать Белоруссию. По его словам, 2021 год будет очень непростой, в обществе есть «некоторое недопонимание процессов развития Белоруссии». Кроме того, внутренние и особенно внешние силы хотят дестабилизировать обстановку.

Он отметил, что сигналы и конкретные действия идут из-за рубежа. «К счастью, мы обнаружили все эти центры, знаем всех этих змагаров и беглых. Но знать мало, этому надо противостоять», — заключил президент.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.