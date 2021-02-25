Бывший СССР
 
Последние новости
Пашинян уволил главу Генштаба Армении
Домохозяйка помыла расчески на камеру и удивила пользователей сети
Прекращено дело против вора в законе Запы Ленинаканского
Между убийцами Хашкуджи и наследным принцем Саудовской Аравии нашли связь
В России взлетело число должников по кредитам
Sony анонсировала второй VR-шлем
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве 
Отец вратаря «Ливерпуля» пропал и был найден мертвым
Началось голосование по выбору памятника на Лубянке
Ушедшая в порно актриса назвала его плюсы перед обычными фильмами
Новости партнеров
Прослушать новость

В Белоруссии рассказали о стратегическом сотрудничестве с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Макей
Владимир Макей
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Стратегическое сотрудничество с Россией в 2020 году продолжило носить всеобъемлющий характер. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает Telegram-канал БЕЛТА.

Он рассказал, что в период белорусского председательства углублялось сотрудничество Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с другими региональными объединениями — Содружеством Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Мы продолжили выступать за формирование устойчивых механизмов полноформатного диалога между ЕАЭС и ЕС», — отметил Макей.

В Минске проходит заседание коллегии Министерства иностранных дел Белоруссии по рассмотрению итогов работы за 2020 год. Участники встречи констатировали, что страна подверглась массированному внешнему давлению, включая санкционное. Макей пояснил, что давление оказывали западные страны в результате «гипертрофированной реакции» на итоги состоявшихся президентских выборов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о заинтересованности страны в многовекторной политике и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. Он подчеркнул, что экономическое и политическое давление на Белоруссию со стороны иностранных государств должно быть исключено.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Встреча Путина и Лукашенко завершилась
Медведев и Лукашенко пообщались по телефону
Россия приготовилась сменить посла в Белоруссии
Белоруссия пожаловалась на массированное внешнее давление
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0729 декабря 2020

Хронический протест

Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?
13:3622 февраля

Зеленский захотел построить аэропорт в Донбассе

13:2922 февраля

Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото с Кадыровым

12:5222 февраля

Белоруссия выдвинула ультиматум Западу

Бывший СССР00:0225 декабря 2020

«Они считают, что Москва предала их»

Как война за Карабах изменила отношения Армении и России
11:0022 февраля

Армения заинтересовалась усилением военной базы России

10:4422 февраля

Украинку уволили с почты за разговоры на русском языке

18:5021 февраля

Тихановская посчитала насмешкой санкции ЕС против Белоруссии

Бывший СССР00:0117 декабря 2020

«Это болезненно для России»

Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
18:2321 февраля

На Украине объяснили разрешение самолетам НАТО летать над Крымом

17:4921 февраля

Украине предсказали засуху и снижение урожайности

17:2021 февраля

Иран не назвал Украине имена причастных к крушению Boeing

Россия
Режим ЧС ввели в шести районах Челябинской области из-за метели
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
В Госдуме ответили на критику Пашиняна в адрес «Искандеров»
В московской квартире нашли тело актера
«Я помню, как мы расходимся с Димой и он плачет»
Они искали друг друга по всей России: истории братьев и сестер, которых разлучили в раннем детстве
На российской трассе столкнулись 39 автомобилей
Защитная реакция
Что необходимо знать об иммунитете
Все материалы
Мир
Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум
В Пентагоне назвали Россию угрозой существования США и Европы
Шеф Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»
Показана эффективность вакцины Pfizer при массовом применении
Все материалы
Бывший СССР
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Хорошо посидели
Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
«Должны быть нормальные, человеческие отношения»
Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
«Народ просто задолбался»
Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию?
Все материалы
Экономика
Названы отказавшиеся участвовать в «Северном потоке-2» компании
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
В России сменился богатейший человек страны
Bloomberg признал ошибку в споре с «Роснефтью»
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Столетняя европейская авиакомпания уволит всех сотрудников
Нетрадиционные ценности
Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии за взятки
«Говорили, что его пропустили в мясорубку»
В 1989 году в Москве пропал знаменитый галерист. Его не нашли даже КГБ и сыщики из Лондона и Парижа
Правнучка маршала Жукова на Lexus сбила пешехода в Москве
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Российскую школьницу изнасиловал пришедший под предлогом утечки газа преступник
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Сотрудников колонии Ярославля уволили после видео смертельного избиения зэка
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Соседские разборки
Дерби «Ливерпуля» с «Эвертоном» и испытание «Арсеналом» для «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Все материалы
Культура
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Боевая единица
Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу
Девушка ночью гуляет одна
Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy
«Они дарили ощущение нормальной жизни»
История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова
Все материалы
Интернет и СМИ
Модель попросила президента США отписаться от ее аккаунта и выругалась
«Устроил глобальную чистку»
 
Бузова описала свою реакцию на закрытие «Дома-2» фразой «сильные тоже плачут»
Дерзость и молодость
Как российские стартапы выросли в эпоху пандемии?
Познера заподозрили в оскорблении чувств верующих из-за критики православия
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
На картах Google в Чернобыле обнаружили скелеты
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
«Крайне неустойчив и падок до женщин»
Дружба с Брежневым, устрицы в Париже и череда романов: как Черненко провел год во главе СССР
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Поехавшая на Занзибар россиянка рассказала о реальных ценах на курорте
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
Пара поженилась в полете на высоте 12 тысяч метров и поразила 150 попутчиков
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
Россия возобновит чартерные рейсы в Египет
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Стало известно о надвигающемся на Сочи ажиотажном наплыве отдыхающих
Все материалы
Из жизни
Танцующая тверк медсестра отбилась от грабителя и попала на видео
Диетолог дала семь простых советов начинающим худеть людям
105-летняя женщина вылечилась от коронавируса и раскрыла секрет выздоровления
Зоопсихолог раскрыл причину тяги кошек к коробкам
Все материалы
Lada Granta станет мощнее
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 2
Десять вопросов для тех, кто любит автомобили так же, как мы
Представлен Land Rover Defender с двигателем V8
Роберт Макнамара: великий автомобильный менеджер, о котором вы могли не знать
Самый необычный президент концерна Ford — лишь одна страница его биографии
Новый Lexus NX полностью рассекретили до премьеры
Новый Mercedes C-Class: главное, что нужно знать
Гибридные двигатели, полноуправляемое шасси и салон, как у S-Класса
Ford посвятил новую версию Explorer крупнейшему техасскому ранчо
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы