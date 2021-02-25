В Белоруссии рассказали о стратегическом сотрудничестве с Россией

Стратегическое сотрудничество с Россией в 2020 году продолжило носить всеобъемлющий характер. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает Telegram-канал БЕЛТА.

Он рассказал, что в период белорусского председательства углублялось сотрудничество Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с другими региональными объединениями — Содружеством Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Мы продолжили выступать за формирование устойчивых механизмов полноформатного диалога между ЕАЭС и ЕС», — отметил Макей.

В Минске проходит заседание коллегии Министерства иностранных дел Белоруссии по рассмотрению итогов работы за 2020 год. Участники встречи констатировали, что страна подверглась массированному внешнему давлению, включая санкционное. Макей пояснил, что давление оказывали западные страны в результате «гипертрофированной реакции» на итоги состоявшихся президентских выборов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о заинтересованности страны в многовекторной политике и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. Он подчеркнул, что экономическое и политическое давление на Белоруссию со стороны иностранных государств должно быть исключено.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.