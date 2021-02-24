Россия приготовилась сменить посла в Белоруссии

Чрезвычайный и полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов может быть переназначен на должность посла в Белоруссии вместо Дмитрия Мезенцева, который занимает этот пост на протяжении последних четырех лет. О готовящейся замене в российской дипмиссии сообщил «Коммерсант» со ссылкой на три информированных источника.

По информации газеты, кандидатура 69-летнего Лукьянова уже согласована, а подписание указа о его назначении состоится в ближайшее время. Решение о новом переводе дипломата было принято исходя из его опыта работы в Совете безопасности РФ и банковской сфере, отмечают источники.

В свою очередь, дальнейшая судьба Мезенцева в настоящий остается неизвестной. О его грядущих назначениях или выходе на пенсию не сообщается.

Евгений Лукьянов начал дипломатическую карьеру в 2016 году. С 2012 по 2016 год он занимал пост помощника секретаря Совета безопасности РФ, а с 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. Образование получил в Ленинградском государственном университете имени Жданова по специальности «Английский язык и литература».