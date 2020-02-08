Россия пообещала Латвии ответ за травлю журналистов

Москва не оставит без ответа травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов, передает Sputnik Латвия.

Так глава дипмиссии прокомментировал ситуацию с массовым отказом банков в обслуживании журналистов, которые сотрудничают с российскими изданиями. Как пишет агентство, им начали блокировать и закрывать счета, а открывать новые не позволяют. Российский посол сравнил такие меры с бандитизмом 90-х, однако отметил, что не считает банки виновными в происходящем, поскольку «они запуганы».

«Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм, которые они подписали», — сказал посол. В то же время он отметил, что надежды получить результат мало, поскольку работают «двойные стандарты». Он выразил уверенность, что эта проблема будет продолжаться, однако Россия, несмотря на свою терпеливость, все же даст ответ.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно заявляли о притеснении российских журналистов в балтийских странах. Так, русскоязычного журналиста и правозащитника Юрия Алексеева не раз задерживали в Латвии, в том числе за публикации, которые содержат признаки разжигания межнациональной розни. Против него также были возбуждены уголовные дела по двум статьям: деятельность, направленная против Латвии, и помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии.

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