Посол России в Белоруссии рассказал о «глобальном плане» отрыва Минска от Москвы

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил о «глобальном плане» отрыва Минска от Москвы. На две страны оказывается «беспрецедентное давление», рассказал он в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

Мезенцев отметил, что санкции являются инструментом вывода потенциальных конкурентов из региональных рынков, а не ответом на политическую ситуацию. По его мнению, мир после пандемии коронавируса будет жестче, чем до нее, и большие страны будут стремиться защитить свои национальные и экономические интересы.

«Это все есть, и сегодня мы видим, какое беспрецедентное давление оказывается и на Беларусь, и на Россию. Очень важно понимать, что есть глобальные планы, как бы они ни упаковывались и трактовались, отрыва Беларуси от России», — заявил посол. В этой ситуации Белоруссия и Россия должны быть сильными, мудрыми и уметь договариваться, добавил он.