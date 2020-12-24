Россия передала ход Минску в вопросе интеграции

Следующий ход в вопросе интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства должен сделать Минск. Об этом в эфире телеканала «БелРос» заявил посол Москвы Дмитрий Мезенцев, передает РИА Новости.

«Глубина и масштаб интеграции определяется равноправно двумя сторонами. Я полагаю, что слово за Минском»,

— пояснил он.

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По словам дипломата, западные страны стремятся оторвать Белоруссию от России. «Глобальная задача — отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят», — подчеркнул Мезенцев, пояснив, что для этого США и Европа ведут работу по расколу в белорусском обществе.

26 ноября во Дворце независимости в Минске прошли переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы российского МИД Сергея Лаврова. Лукашенко заявил о желании иметь с Россией «не просто добрососедские отношения» и готовности вместе противостоять гегемонии США.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца 2018 года. Соглашение было подписано в декабре 1999 года, в 2000-м оно вступило в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. О вхождении одного государства в состав другого в документе не говорится.