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Медведев и Лукашенко пообщались по телефону

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Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко
Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщались по телефону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат Медведева.

«Из-за плотных графиков Александра Григорьевича и Дмитрия Анатольевича личной встречи не состоялось, они пообщались по телефону и договорились встретиться позднее», — сообщили в секретариате.

Ранее в Сочи прошла встреча президентов России и Белоруссии и Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она продолжалась более шести часов. На переговорах в Красной Поляне они обсуждали сотрудничество в рамках Союзного государства, а также совместную борьбу с пандемией коронавируса.

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