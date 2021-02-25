Белоруссия пожаловалась на массированное внешнее давление

Белоруссия в 2020 году подверглась массированному внешнему давлению, включая санкционное, заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что давление оказывали западные страны в результате «гипертрофированной реакции» на итоги состоявшихся президентских выборов.

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Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сочла новый пакет санкций против окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко насмешкой Европейского союза. Она подчеркнула, что ограничения против 90 человек не способны серьезно повлиять на власти и помочь пострадавшим от действий силовиков.

До этого Лукашенко призвал «не париться» по поводу западных санкций, так как Россия и Белоруссия смогут самостоятельно обеспечить себя всем необходимым. Он назвал себя «человеком советского времени», знающим, «что такое госплан» и как спланировать производство необходимых товаров. Лукашенко предположил, что из-за активного развития экономики и науки со временем вокруг двух стран стали бы собираться и другие страны бывшего СССР.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.