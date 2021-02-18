Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «не париться» по поводу западных санкций, так как Москва и Минск смогут самостоятельно обеспечить себя всем необходимым, пишет БЕЛТА.

Лукашенко назвал себя «человеком советского времени», знающим, «что такое госплан» и как спланировать производство необходимых товаров. «Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить», — сказал белорусский лидер.

Он предположил, что из-за активного развития экономики и науки со временем вокруг двух стран стали бы собираться и другие страны бывшего СССР, в том числе Украина. «Главный вопрос — договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым», — сказал президент.

Ранее Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путины в 20-х числах февраля. Он заявил, что на этот раз «не едет что-то просить» у Москвы, а собирается обсуждать двустороннее сотрудничество.

В свою очередь, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что «тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере» все же может быть затронута на переговорах.