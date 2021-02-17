Стало известно о мощной «утечке мозгов» из Белоруссии

Белоруссия столкнулась с мощной волной «утечки мозгов» после силового подавления протестов, начавшихся в стране летом 2020 года. Акции были спровоцированы результатами президентских выборов в Белоруссии, на которых в очередной раз победил бессменный лидер страны Александр Лукашенко. Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, действия белорусских силовиков ударили по детищу Лукашенко — Парку высоких технологий, который является одним из ведущих инновационных IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе. С идеей запустить парк глава белорусского государства выступил в начале 2000-х. С тех пор кластер способствовал появлению таких успешных проектов, как World of Tanks, Viber и Maps.me.
Однако после репрессивных действий властей Белоруссии IT-компании начали частично или полностью переводить штат за рубеж и закрывать офисы на территории республики. Среди первых была японская Rakuten, которая владеет Viber. Глава подразделения в белорусском производителе GPS-технологий Gurtam Александр Кувшинов покинул Белоруссию после того, как его упомянули на телевидении в связи с расследованием в отношении PandaDoc.
Среди стран, в которые уезжают белорусские IT-специалисты, оказалась Литва. На ее территории новый бизнес в сфере финтеха зарегистрировать быстрее, чем в других европейских государствах. В целом около 40 IT-компаний перевели примерно 900 сотрудников из Белоруссии в Литву. Еще 30 фирм рассматривают подобный сценарий. Среди других стран, которые претендуют на белорусских специалистов, оказались Польша и Украина. Последняя предлагает белорусским компаниям налоговые льготы.
Протесты в Белоруссии после президентских выборов продолжаются седьмой месяц. В ходе акций, которые жестко подавляли силовики, были задержаны десятки тысяч граждан. Многие из них пожаловались на пытки и избиения в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с правоохранительными органами.