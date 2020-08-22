Британская компания вывезла сотрудников из Белоруссии на Украину

Часть сотрудников расположенного в Минске филиала британской IT-компании Godel Technologies вместе с семьями и домашними животными покинула Белоруссию в связи с неопределенностью ситуации в стране и сейчас находится на Украине. Об этом на корпоративной онлайн-конференции заявил главный операционный директор компании Андрей Афанасенко, пишет издание Dev.

По его словам, предложение действует для всех, кто на него согласится. Решение принято для минимизации рисков и в связи с отключением интернета на несколько дней, что повлекло сбои рабочего процесса и финансовые потери.

Компания взяла на себя организацию переезда и проживания, хотя и не исключает, что если ситуация в обозримом будущем успокоится, то сотрудникам надо будет вернуться обратно.

В белорусском подразделении компании в общей сложности работают 1,1 тысячи человек. Ее филиалы открыты в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске. Головной офис Godel Technologies находится в Манчестере.

Ранее о возможности ухода из Белоруссии и закрытии офиса рассказали в Viber. Компания объяснила, что на такие меры пришлось пойти из-за захвата вооруженными людьми офиса Uber и «Яндекса» в Минске. Гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа предупредил о возможном сокращении инвестиций в страну, потому что нельзя вкладывать деньги туда, где люди живут в страхе.

Протесты против действующего президента страны Александра Лукашенко начались 9 августа, в день президентских выборов, которые оппозиция считает тотально сфальсифицированными. Официально считается, что Лукашенко получил более 80 процентов голосов. Его же оппоненты уверены, что столько набрала, наоборот, Светлана Тихановская.

Крупнейшие предприятия страны начинают забастовки, в ответ глава государства грозит закрыть заводы или завезти гастарбайтеров, чтобы они поддерживали работу предприятий.