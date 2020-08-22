Лукашенко начал закрывать белорусские заводы

Во время своего визита в Гродненскую область действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в стране начнут закрывать заводы, сообщает РИА Новости.

С понедельника прекратят работу все бастующие предприятия. По его словам, «потом разберемся, кого пригласить» туда на работу.

Также Лукашенко сменил главу Гродненской области, которая является одним из центров протестных настроений в стране. Губернатором стал теперь уже бывший министр здравоохранения Владимир Караник.

Ранее президент уже угрожал участникам забастовок увольнением и приглашением штрейкбрехеров из других стран, в том числе из России и с Украины. В том числе он говорил о возможности найма украинских шахтеров, которые, по мнению Лукашенко, страдают от безработицы.

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, отвечая на это предложение, опроверг мнение о тотальной безработице среди горняков и заявил, что призыву Лукашенко не последует ни один украинский шахтер.

Тем не менее Лукашенко похвастался, что смог пригласить команду журналистов из России, которые согласились работать вместо увольняющихся сотрудников белорусских телеканалов.

На сегодняшнем митинге в Гродно президент попросил протестующих простить милиционеров, «если они где-то ошиблись», назвал кадры, свидетельствующие о жестоких избиениях граждан ОМОНом, постановочными и вновь рассказал, что если его уберут с поста президента, то страна пропадет.