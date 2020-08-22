Лукашенко назначил освистанного протестующими министра губернатором

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Владимира Караника, который руководил Министерством здравоохранения, губернатором Гродненской области. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Кандидатуру Караника глава государства предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета. Сообщается, что они одобрили назначение.

Ранее, 17 августа, Караник сбежал от протестующих медиков под крики «Позор!». Врачи требовали от министра пустить их к задержанным на массовых акциях протеста. Но он отказался это делать и был освистан.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.