Viber отреагировал на подавление протестов в Белоруссии и закрыл офис в Минске

Руководство мессенджера Viber, который принадлежит японской корпорации Rakuten, решило закрыть офис в Минске и сократить инвестиции в Белоруссию. Об этом в интервью Forbes заявил гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа.

Viber является одним из самых известных международных IT-проектов из списка резидентов белорусского Парка высоких технологий. Однако массовые протесты против действующего президента Александра Лукашенко и выбранный способ их подавления заставили компанию отреагировать таким образом.

Агауа напомнил, что на прошлой неделе помещения «Яндекса» и Uber в Минске захватывали вооруженные люди. Такая ситуация сделала невозможной продолжение нормальной работы. В офисе Viber и без этого из-за эпидемии коронавируса работали не более 15-20 процентов сотрудников, но в настоящее время все они переведены на удаленную работу.

По словам главы Viber, ситуацию осложнил арест двух сотрудников компании и отца еще одного работника. Адвокаты, которых им предоставили, пока не могут понять суть обвинений, однако одного из арестованных задержали на избирательном участке, после того как он задал несколько вопросов руководству. Сейчас один из задержанных отпущен, а второй по-прежнему числится арестованным, хотя и находится в больнице с серьезными травмами.

В начале протестов белорусские власти заблокировали использование мессенджера, так что компания работала над VPN, чтобы предоставить людям доступ к нему.

Что касается полного прекращения инвестиций, что Агауа рассказал о такой возможности, если ситуация в стране не улучшится. «Мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно», — объяснил он. В то же время глава компании отметил, что Rakuten не станет просто увольнять своих сотрудников.

Протесты против Лукашенко продолжаются со дня президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, глава государства победил на них с результатов более 80 процентов, однако участники акций протеста уверены, что столько голосов получила Светлана Тихановская.