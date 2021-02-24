Тихановская рассказала о своих контактах с Западом

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что на постоянной основе поддерживает контакты с руководством западных стран, в том числе администрацией президента США Джозефа Байдена. Об этом она рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону, запись доступна на YouTube.

По словам политика, единственное что сейчас мешает ее встрече с американским лидером — локдаун из-за коронавируса в США. Она также подчеркнула, что способна свободно общаться с иностранными лидерами на английском языке, а во время встреч старается передать им «чуточку той боли», которую испытывают белорусы из-за преследований со стороны властей.

Тихановская добавила, что считает победой отмену чемпионата мира по хоккею в Белоруссии и давление Европы на режим президента Александра Лукашенко. «Международное сообщество с нами, хотя бы некоторые не закрывают глаза на то, что происходит в Белоруссии, а права человека имеют значение», — сказала бывший кандидат в президенты. При этом она подчеркнула, что санкции в отношении белорусских элит могли бы носить более масштабный характер.

Ранее Тихановская сочла новый пакет санкций против окружения Лукашенко насмешкой Евросоюза. Она подчеркнула, что ограничения против 90 человек не способны серьезно повлиять на Минск и помочь пострадавшим от действий силовиков.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.