Тихановская обсудила с послом США новые санкции против Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с послом США в республике Джули Фишер, они обсудили введение новых санкций против президента Александра Лукашенко и его ближайшего окружения. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале политика.

Во время встречи бывшая кандидат в президенты заявила, что для повышения эффективности санкций Вашингтону стоило бы наладить кооперацию с Великобританией, Евросоюзом (ЕС) и Канадой. Она добавила, что США также могли бы оказать помощь независимым СМИ, семьям репрессированных и частному бизнесу, который пострадал от действий официального Минска.

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Тихановская подчеркнула, что новые санкции должны быть точечными, а также призвала посла способствовать освобождению всех политических заключенных. «Освобождение и реабилитация политзаключенных является необходимым условием для начала диалога, а торг политзаключенными неуместен», — говорится в сообщении.

17 декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против Белоруссии в связи с репрессиями против гражданского общества. В санкционный список было внесено 29 новых имен и 7 предприятий. Позже к новым санкциям присоединилась Великобритания и США.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.