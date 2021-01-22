Тихановская спрогнозировала новую волну протестов в Белоруссии

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская спрогнозировала вторую волну протестов против президента страны Александра Лукашенко. Такое мнение она выразила в разговоре с порталом эстонского телерадиовещания ERR.

Тихановская уточнила, что протесты против итогов выборов президента и действий силовиков не утихают в Белоруссии с августа, однако они стали локальными и малочисленными. По ее словам, массовые демонстрации в Белоруссии возобновятся весной — в настоящее время протестные акции не такие масштабные из-за холода, объяснила лидер оппозиции.

«То, что массовых демонстраций не было, — это закономерно, потому что люди устали, и сейчас холодно. Но важно то, что в сердце и голове это не изменилось. Сейчас народное движение будет нарастать и к весне вернется к прежним объемам. Однако все зависит от белорусов», — заключила оппозиционерка.

Тихановская прибыла в Эстонию, чтобы принять участие в неофициальном виртуальном заседании Совета безопасности ООН на тему свободы белорусских СМИ. Во время своего визита она также встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьером Юри Ратасом и депутатами эстонского парламента. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу вручил политику Орден Креста Земли Марии (крест за заслуги перед Эстонией).

В Белоруссии шестой месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.