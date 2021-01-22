Тихановская получила крест от Эстонии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила первую иностранную государственную награду — Орден Креста Земли Марии (крест за заслуги перед Эстонией). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Орден белорусскому политику вручил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

В один список на награждение с Тихановской попали экс-госсекретарь США Майкл Помпео и бывшие министры иностранных дел Литвы и Польши Линас Линкявичюс и Яцек Кшиштоф Чапутович.

Тихановская вместе с тем подтвердила, что не планирует принимать участие в следующих президентских выборах, и предложила расширить санкции против Белоруссии.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.