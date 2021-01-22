Белорус облил себя бензином в центре Минска

В центре Минске на площади Независимости попытался покончить с собой мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Он облил себя бензином возле Дома правительства. Жив ли мужчина, неизвестно.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. «Человек госпитализирован. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказала официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

В сентябре прошлого года в городе Смолевичи Минской области скончался 36-летний мужчина, который пытался покончить с собой в знак протеста. Перед попыткой самоубийства мужчина позвонил в дверной звонок здания районного отдела внутренних дел. Оттуда выбежал сотрудник милиции и потушил огонь. Родственники считают, что причиной произошедшего стал алкоголь.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.