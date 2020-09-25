В Белоруссии скончался пытавшийся покончить с собой протестующий

В белорусском городе Смолевичи в Минской области скончался 36-летний мужчина, который на прошлой неделе попытался покончить с собой в знак протеста против действий силовиков. Об этом пишет Tut.by.

По данным специалистов Республиканского ожогового центра (РОЦ), мужчина получил ожоги почти всего тела (84 процента), включая дыхательные пути. Он находился в тяжелом состоянии. Смерть подтвердили в Больнице скорой медицинской помощи, где располагается РОЦ.

Инцидент произошел 18 сентября. Перед попыткой самоубийства мужчина позвонил в дверной звонок здания районного отдела внутренних дел (РОВД). Оттуда выбежал сотрудник милиции и потушил огонь.

Позднее в СМИ появилась информация, что покончить с собой собирался житель деревни Задомля Смолевичского района. Родственники считают, что причиной трагического поступка, скорее всего, стал алкоголь.