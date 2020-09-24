Возле «пыточного» изолятора в Минске образовались очереди

В Минске возле «пыточного» изолятора для правонарушителей на улице Окрестина образовались очереди из родственников людей, задержанных 23 сентября на акциях протеста против инаугурации президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает Tut.by.

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Родные задержанных несут им передачи, отмечает издание. На фотографиях видны коробки с книгами, журналами, зубной пастой, сушками и печеньем.

На акциях протеста после инаугурации Лукашенко были задержаны 364 человека по всей Белоруссии, из них 252 — в Минске. Для разгона митингующих применяли водометы, некоторые из демонстрантов были ранены.

В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны семь тысяч человек. Изолятор на Окрестина стал известен как «пыточный». Многие задержанные, выйдя оттуда, рассказывали об избиениях и издевательствах.