В «пыточном» изоляторе в Минске снова начали избивать людей

В Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина в Минске, который стал известен как место пыток задержанных протестующих, снова начали избивать людей. Об этом сообщает Tut.by.

Врача Андрея Белостоцкого задержали 2 сентября в районе метро «Пушкинская» и доставили в ЦИП. Он был избит в автобусе при задержании и в самом здании ЦИП.

Белостоцкий сообщил силовикам о своем плохом самочувствии, и те пообещали вызвать ему скорую помощь, однако в итоге его перевели в камеру, а скорая так и не приехала. Весь следующий день у него была тошнота и слабость, однако в больницу медика доставили уже после суда.

У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рана левой голени, ушиб грудной клетки, переломы поясничных позвонков, ушиб левой почки.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются более трех недель. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные рассказывали об избиениях в изоляторах.

Лукашенко заявлял, что за происходящим стоят США и Европа. По его словам, Запад решил «подтянуть» Белоруссию к себе и создать против России «балто-черноморский коридор», «санитарный кордон», к которому относятся прибалтийские республики и Украина.