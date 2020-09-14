В «пыточном» изоляторе в Минске почти закончились места

В изоляторе для правонарушителей на улице Окрестина в Минске почти стопроцентная наполняемость. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил начальник центра изоляции правонарушителей Евгений Шапетько, передает «Интерфакс»,

По его словам, из 110 мест заняты 109, при этом большинство из задержанных — лица, нарушившие порядок проведения массовых мероприятий.

Как рассказали ранее «Ленте.ру» очевидцы и люди, получившие различные травмы во время задержаний в Минске, жертвами избиений в отделениях милиции и автозаках становились не только мужчины, но также женщины и подростки, а условия содержания людей в «пыточном» изоляторе на Окрестина напоминали наказания для узников концлагеря Аушвиц-Биркенау. 1 сентября ООН заявила, что в Белоруссии зафиксированы сотни случаев пыток и жестокого обращения с людьми только в первый день протестов 9 августа, тогда как жестокие разгоны с применением спецтехники продолжались до 12 августа включительно. Всего в первые дни были задержаны порядка семи тысяч человек, четверо — погибли.

Протесты в Белоруссии продолжаются второй месяц. Одним из главных требований недовольных, помимо отставки всего руководства страны и проведения повторных выборов президента, является привлечение к ответственности силовиков, участвовавших в жестоких разгонах первых митингов и пытках заключенных.