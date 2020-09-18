Белорус попытался покончить с собой в знак протеста против действий силовиков. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

Инцидент произошел в Минской области у отделения милиции города Смолевичи.

На данный момент мужчина находится в реанимации. У него ожоги 90 процентов тела. В МВД еще никак не комментировали ситуацию.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Одним из главных требований недовольных, помимо отставки всего руководства страны и проведения повторных выборов президента, является наказание для силовиков. Как рассказали ранее «Ленте.ру» очевидцы, жертвами избиений в отделениях милиции и автозаках становились не только мужчины, но также женщины и подростки.