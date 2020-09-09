Призер Олимпиады из Белоруссии рассказала о пытках во время протестов

Белорусская гимнастка, серебряный призер Олимпиады-2012 по художественной гимнастике в групповых упражнениях Наталья Лещик рассказала о насилии во время массовых протестов в стране. Ее слова приводит Sport24.

«Невозможно молчать. Я буду говорить, даже если потеряю многое. Мы увидели сейчас, что происходит на улицах, в тюрьмах. Эти пытки невозможно забыть», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что не представляет, насколько тяжело пришлось людям, которые стали жертвами насилия со стороны силовиков.

7 сентября полузащитник белорусского «Слуцка» Юрий Козлов раскритиковал действия силовиков на акциях протеста, проходящих в стране. Футболист обратился к МВД, армии и другим подразделениям, назвав их виновными в избиении ни в чем не повинных людей.

В Белоруссии четвертую неделю проходят массовые акции протеста. Они вызваны недовольством результатами выборов президента, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1 процента. Силовики несколько раз разгоняли демонстрантов с помощью спецсредств.

Кроме серебра Олимпийских игр-2012, в активе Лещик — золото чемпионата Европы того же года в упражнении с лентами и обручами.