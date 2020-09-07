Белорусский футболист раскритиковал действия силовиков на акциях протеста

Полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов раскритиковал действия белорусских силовиков на акциях протеста, проходящих в стране. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Футболист обратился к МВД, армии и другим подразделениям, назвав их виновными в избиении ни в чем не повинных людей.

«Остановитесь! Что вы делаете? Как вам спится потом по ночам? Как вы смотрите в глаза своим матерям, женам, своим детям? Чему вы их научите?» — заявил игрок.

18 августа белорусские спортсмены пригрозили отказаться от выступлений за сборную страны. Они потребовали прекратить насилие в отношении граждан, освободить всех задержанных, а также признать выборы президента страны недействительными.

В Белоруссии четвертую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших.