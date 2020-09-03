КХЛ наказала бойкотировавший матч в Минске финский клуб

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вынесла решение в отношении «Йокерита», отказавшегося лететь в Минск на матч с местным «Динамо». Об этом сообщается на сайте организации.

Финскому клубу засчитано техническое поражение. Такое наказание применено в соответствии с пунктом 15 статьи 29 дисциплинарного регламента лиги. Игра была запланирована на 3 сентября.

Ранее 3 сентября сообщалось, что хоккеисты «Йокерита» не появились в аэропорту Хельсинки. В итоге рейс в Минск был отменен. Уточнялось, что команда решила бойкотировать матч из-за политической ситуации в Белоруссии.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертую неделю. Их участники требуют отставки руководства страны, новых выборов и наказания для тех, кто ответственен за жестокие разгоны первых митингов. Массовые задержания были приостановлены после первой акции протеста против насилия 12 августа, но на прошлой неделе они возобновились. Кроме того, ОМОН начал задерживать журналистов, в их числе оказалась корреспондент «Ленты.ру». Президент Александр Лукашенко заявляет, что выборы прошли честно, люди сами бросались на милицию, а протесты организованы и проплачены третьими странами.