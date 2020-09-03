Финский клуб КХЛ отказался лететь на игру с минским «Динамо»

Финский «Йокерит» отказался лететь на игру Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо». Об этом сообщает Iltalehti.

Хоккеисты финского клуба не появились в аэропорту. Рейс в Минск в итоге был отменен. КХЛ, в свою очередь, также подтвердила, что матч между командами не состоится. Отмечается, что «Йокерит» отказался от матча с минским «Динамо» из-за политической ситуации в Белоруссии.

Ранее 3 сентября стало известно, что Латвия призывает лишить Белоруссию чемпионата мира по хоккею. Турнир должен пройти в мае-июне 2021 года.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертую неделю. Их участники требуют отставки руководства страны, новых выборов и наказания для тех, кто ответственен за жестокие разгоны первых митингов. Массовые задержания были приостановлены после первой акции протеста против насилия 12 августа, однако на прошлой неделе они возобновились, кроме того, ОМОН начал задерживать и журналистов, в их числе оказалась корреспондент «Ленты.ру». Президент Александр Лукашенко заявляет, что выборы прошли честно, люди сами бросались на милицию, а протесты организованы и проплачены третьими странами.