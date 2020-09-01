Умер бывший главный тренер хоккейного «Спартака» Милош Ржига

Бывший главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» и сборной Чехии Милош Ржига умер на 62-м году жизни. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает isport.blesk.cz со ссылкой на сына специалиста.

Ржига скончался в больнице, куда его доставили 18 августа. В последние несколько недель состояние здоровья тренера резко ухудшилось, однако повод для госпитализации не уточнялся. Причина смерти не называется.

Чех известен также по работе в «Химике», «Атланте», СКА, «Авангарде» и «Словане». Сборная Чехии под его руководством дошла до полуфинала чемпионата мира-2019. В матче за третье место чехи проиграли сборной России.

29 августа сообщалось о смерти Владимира Воронова — тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко. Специалисту было 55 лет, он скончался в результате осложнений из-за коронавируса.