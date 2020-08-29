Умер тренер Федора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко сообщил, что его тренер Владимир Воронов умер. Публикация доступна в Instagram-аккаунте тяжеловеса.

Воронов умер в возрасте 55 лет. Причины смерти Емельяненко не называет. «Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире», — написал 43-летний Емельяненко. Он отметил, что Воронов был рядом с ним в тяжелые моменты жизни.

Воронов был заслуженным тренером России и мастером спорта СССР по дзюдо. Он тренировал Емельяненко с 1986 года.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce и Bellator. Ряд экспертов и журналистов относят россиянина к числу величайших тяжеловесов в истории спорта. Также российский боец четырежды становился чемпионом мира по боевому самбо.