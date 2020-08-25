Глава Bellator рассказал о планах на последний бой Федора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко может завершить карьеру боем на турнире Bellator в Москве. Об этом глава организации Скотт Кокер рассказал ТАСС.

«Да, мы планируем, что свой последний поединок Федор проведет в Москве», — заявил Кокер. Он не назвал возможную дату поединка и соперника россиянина.

При этом 21 августа Емельяненко сообщил, что рассчитывает провести еще два поединка до окончательного ухода из спорта. Один из них, возможно, пройдет уже в конце этого года. Кроме того, россиянин назвал хорошей идеей организацию боя-реванша с бразильцем Фабрисиу Вердумом.

Кроме Bellator, 43-летний Емельяненко выступал в промоушенах Rings, Pride, Strikeforce. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений. Вердум — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. В его активе 33 боя, в которых спортсмен одержал 24 победы и потерпел девять поражений. Спортсмены провели совместный поединок в 2010 году. Тогда бразилец одержал победу болевым приемом в первом раунде.