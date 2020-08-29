Стали известны подробности смерти тренера Федора Емельяненко

Стали известны подробности смерти заслуженного тренера России и наставника отечественного бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко Владимира Воронова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 55-летний Воронов скончался в результате осложнений из-за коронавируса. Тренер несколько дней провел в реанимации. Кроме того, специалист страдал от проблем с сердцем.

Ранее 29 августа Емельяненко объявил о смерти своего наставника. Воронов тренировал бойца с 1986 года. Он готовил спортсмена к соревнованиям по дзюдо, боевому самбо и в MMA. Воронов был заслуженным тренером России и мастером спорта СССР по дзюдо.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce и Bellator. Ряд экспертов и журналистов относят россиянина к числу величайших тяжеловесов в истории спорта. Также российский боец четырежды становился чемпионом мира по боевому самбо.