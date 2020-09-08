Российский хоккейный клуб спародировал «переговоры Варшавы и Берлина»

⚡⚡⚡ СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Нам удалось перехватить секретные переговоры двух «кошачьих» 👥 pic.twitter.com/ipksbbSO4N — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 8, 2020

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» спародировал «переговоры Варшавы и Берлина», которые, по утверждению президента Белоруссии Александра Лукашенко, перехватила белорусская разведка. Ролик опубликован в Twitter российской команды.

На видео представители казанского «Ак Барса» и «Амура» из Хабаровска якобы обсуждают, как остановить нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова. Хоккеиста, как и Лукашенко, называют «крепким орешком» и собираются не дать ему забросить шайбу.

7 сентября «Авангард» одержал победу над «Амуром» со счетом 8:2. Шумаков отличился голом в стиле «лакросс», подняв шайбу на крюк за воротами и занеся ее за спину вратарю.

Белорусские власти 4 сентября передали ФСБ России перехваченную запись «переговоров Германии и Польши» об Алексее Навальном. Белоруссия также опубликовала в сети запись предполагаемого разговора представителей двух стран с расшифровкой и озвучкой на русском языке.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа политика транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».