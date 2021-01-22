Белоруска разрисовала щиты силовиков и получила два года колонии

Суд Октябрьского района Минска приговорил к двум годам колонии общего режима 18-летнюю Софию Малашевич, которая во время сентябрьской акции протеста разрисовала краской из баллончика щиты специальной техники силовиков, преградивших демонстрантам движение к резиденции президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Малашевич признана виновной по статьям Уголовного кодекса Белоруссии о хулиганстве и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, девушке было предъявлено обвинение в публичном оскорблении президента.

Наказание сроком два года лишения свободы в колонии общего режима просило государственное обвинение. Судьи поддержали позицию прокурора.

6 сентября 2020-го в Минске состоялась акция протеста, в ходе которой демонстранты направились в сторону Дворца Независимости — рабочей резиденции Лукашенко. Движение им преградили силовики, в том числе разместив спецтехнику с ограждением. Спустя некоторое время протестующие покинули участок, оставив на ограждении и щитах надписи краской и плакаты.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



