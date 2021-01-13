Тихановская призвала провести Международный день солидарности с Белоруссией

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала иностранцев и соотечественников за рубежом провести 7 февраля Международный день солидарности с Белоруссией. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале политика.

Она призвала всех, кто поддерживает оппозицию в республике, отметить этот день акциями на улицах и в интернете. «Политики и известные люди могут поддержать кампанию в соцсетях с хэштегом standwithbelarus», — написала экс-кандидат в президенты.

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Тихановская отметила, что 6 февраля состоится «большая конференция солидарности». Она будет приурочена к запуску «народных посольств» республики, ее можно будет посмотреть в режиме трансляции. На мероприятии выступят члены Координационного совета белорусской оппозиции, представители некоммерческих организаций, а также артисты и политики из других стран.

11 декабря Тихановская приняла участие в виртуальном открытии «народных посольств» в Бразилии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Литве, Португалии, Словении, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Южной Корее. В Шотландии и Каталонии появились «народные консульства».

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.