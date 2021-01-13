В Белоруссии возбудили более 300 уголовных дел за клевету на силовиков

Следственный комитет Белоруссии с начала массовых акций протеста в стране возбудил более 300 уголовных дел по статьям о клевете и оскорблениях в адрес сотрудников силовых структур. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

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По ее словам, после президентских выборов в Белоруссии в адрес сотрудников правоохранительных органов поступило 225 угроз и 382 оскорбления, следователи также зафиксировали 92 случая клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных. «В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек», — написала Чемоданова.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.

Ранее, в декабре, глава КГБ Белоруссии Иван Тертель оправдал гибель протестующих на акциях тем, что они «нагло стояли» перед ОМОНом. По его мнению, Белоруссия в настоящее время находится в центре «разделения мира» и проигрывает информационную войну Польше.