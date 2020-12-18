Глава КГБ Белоруссии заявил о подготовке к войне

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель на выступлении перед рабочими предприятия «Гродно-Азот» заявил, что республика готовится к «горячей войне» весной 2021 года. Об этом пишет издание «Наша Нiва».

По его мнению, Белоруссия в настоящее время находится в центре «разделения мира» и проигрывает информационную войну Польше. «Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе», — считает Тертель. Он также в очередной раз обвинил западные страны в подготовке цветной революции и добавил, что Минску необходимо готовиться к гуманитарной интервенции.

При этом глава белорусских спецслужб отметил, что текущий политический кризис в стране продлится не менее полутора-двух лет. Смерти протестующих от рук ОМОНа чиновник объяснил тем, что они «нагло стояли» перед силовиками, и добавил, что полиция в США действует против митингующих гораздо жестче.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал белорусским силовикам о «настоящем патриотизме». Он заявил, что милиция и ОМОН повышают качество жизни граждан не словами, а делами и изо всех сил работают над укреплением государства.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.