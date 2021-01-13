Тихановская получила «Премию свободы» в Литве

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила «Премию свободы» сейма Литвы. Об этом сообщает «Наша Нiва».

Премию присудили белорусской оппозиции. «Мы столетиями чувствовали плечо соседки-Литвы. Однако сегодня мы благодарны за ее поддержку как никогда ранее, потому что настоящий друг познается в беде», — сказала Тихановская.

Она добавила, что белорусским властям не удастся сломить «дух свободы и достоинства».

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Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Тихановская — 10 процентов.

Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются уже пять месяцев. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи человек, многие рассказали о пытках и издевательствах в изоляторах. Известно о нескольких погибших протестующих.

Ряд оппозиционных политиков были арестованы или бежали из Белоруссии. Тихановская находится в Литве.