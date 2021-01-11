Тихановская призвала бойкотировать чемпионат мира по хоккею в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала национальные хоккейные федерации бойкотировать чемпионат мира в Минске, сообщает «Интерфакс — Запад».

«Многие хоккеисты, сборные и федерации стран не собираются ехать на чемпионат, который является ширмой для правового дефолта, пыток и убийств. Для них, как и для нас, свобода, человеческое достоинство и закон важнее любых постов и наград. Чемпионат должен быть перенесен из Минска», — заявила Тихановская.

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Она отметила, что визит президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля к президенту Александру Лукашенко свидетельствует о непоследовательности.

«Спортивный праздник не может проходить в стране, где политзаключенные сидят в карцерах в нескольких километрах от ледовых арен», — уверена оппозиционерка.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, согласно которым Лукашенко получил 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов. Оппозиция призывает перенести из Минска Чемпионат мира по хоккею, который в 2021 году должен пройти в Латвии и Белоруссии.