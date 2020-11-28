Лукашенко вышел с клюшкой на лед и победил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел с клюшкой на лед в составе своей хоккейной команды. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

«Команда "первого", да и сам он, на льду! После первого периода дружина Гродненской области уступает 0:4», — говорится в сообщении.

В марте Лукашенко назвал спортивные мероприятия на льду лучшим антикоронавирусным лекарством. Тогда журналисты уточнили, может ли что-то остановить его от выхода на лед. «А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник», — сказал президент.

Одним из основных увлечений Лукашенко является хоккей. Белорусский президент регулярно тренируется и принимает участие в товарищеских матчах, в том числе с российским коллегой Владимиром Путиным. В феврале после двусторонних переговоров в Сочи Лукашенко сыграл с президентом России в одном звене в олимпийском дворце «Шайба».