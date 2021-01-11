Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию. Соответствующее сообщение было размещено в Telegram-канале Тихановской.

По ее мнению, литовским властям следует изменить официальное название Белоруссии на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià, чтобы ни у кого не возникало «ошибочной ассоциации с Россией». Согласно заявлению, такой шаг мог бы послужить знаком уважения суверенитета Беларуси, а также поддержки языковой и культурной идентичности белорусского народа. Отмечается, что оппозиционный лидер направила письмо с предложением изменить название министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису.

Ранее Тихановская обсудила с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом перенос Чемпионата мира по хоккею из Минска. Она отметила, что если мероприятие не перенесут, то многие сборные будут бойкотировать чемпионат. По ее данным, за перенос или бойкот уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея и другие.