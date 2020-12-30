Белорусская оппозиция представит собственный проект Конституции

Представитель лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы Анатолий Лебедько заявил, что бывшая кандидатка в президенты вскоре представит новый проект Конституции страны, сообщает «Интерфакс».

По его словам, проект основного закона уже согласован с различными политическими организациями в Белоруссии — «с теми, кого называют сегодня журналисты "старая оппозиция", или "оппозиция с кредитной историей", и новыми структурами». Лебедько отметил, что уже сейчас в публичном доступе находятся первые три раздела документа, впоследствии они будут дополняться.

Материалы по теме «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины? Хронический протест Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?

Кроме того, оппозиция в настоящее время готовит собственный проект Избирательного кодекса. Представитель Тихановской отметил, что лидеры протеста ставят себе «амбициозную задачу» — включить в обсуждение этих документов всех граждан страны.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объявил о проведении в стране Всебелорусского народного собрания по вопросам изменений в действующую Конституцию республики. На него не будут приглашены представители оппозиции. Координационный совет оппозиции, в свою очередь, пообещал лоббировать санкции против делегатов съезда, заявив, что собрание является «антинародным и незаконным по своей сути».

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты во время столкновений с силовиками.