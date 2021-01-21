В Евросоюзе признали отсутствие эффекта от санкций против Белоруссии

Санкции Евросоюза против Белоруссии не возымели необходимого эффекта, признал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ходе брифинга. Видео опубликовано на официальном ресурсе Еврокомиссии.

Стано напомнил, что ЕС уже ввел три пакета санкций против белорусских властей. Он подчеркнул, что санкционный режим останется в силе до тех пор, пока в стране не прекратятся репрессии и пока власти не согласятся принять участие в общенациональном диалоге для поиска путей выхода из кризиса.

Представитель ЕС отметил, что для того, чтобы судить об эффективности санкций, требуется больше времени. «Да, репрессии не прекратились, все те, кто был задержан без каких-либо оснований, только из-за мирного выражения своих взглядов, все еще находятся под стражей, так что в Белоруссии все еще продолжаются плохие вещи», — признал Стано. Он подчеркнул, что в этой связи страны Евросоюза постоянно пересматривают введенные ограничения и могут их продлить.

17 декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против Белоруссии в связи с «продолжающимися репрессиями против гражданского общества». В санкционный список было внесено 29 новых имен и 7 предприятий. 18 декабря к новым санкциям присоединилась Великобритания.