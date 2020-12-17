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ЕС утвердил новый пакет санкций против Белоруссии

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Фото: Reuters

Европейский союз утвердил третий пакет санкций против Белоруссии в связи с «продолжающимися репрессиями против гражданского общества». Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС.

В санкционный список было внесено 29 новых имен. Среди них — заместитель премьер-министра Белоруссии Анатолий Сивак, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, министр информации Игорь Луцкий, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, генеральный прокурор Андрей Швед, бизнесмен Александр Шакутин, судьи и силовики.

Кроме того, ограничительные меры были введены против 7 предприятий, включая ЗАО «Белтехэкспорт», завод МЗКТ и главное хозяйственное управление управделами президента Белоруссии.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ранее пригрозил белорусскому президенту Александра Лукашенко новыми санкциями в том случае, если ситуация в стране не изменится. Дипломат подчеркнул, что страны Евросоюза расширят ограничительные меры, если белорусское правительство продолжит «опираться на дубинки вместо честного национального диалога».


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