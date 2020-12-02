Германия пригрозила Лукашенко новыми санкциями

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил режиму белорусского президента Александра Лукашенко новыми санкциями в том случае, если ситуация в стране не изменится. Об этом сообщил портал Dtoday.de.

Политик подчеркнул, что страны Евросоюза расширят ограничительные меры, если белорусское правительство продолжит «опираться на дубинки вместо честного национального диалога». Он повторил, что Германия и ее европейские партнеры выступают резко против нарушения человеческих прав, имевших место на протестах в Белоруссии после выборов.

23 ноября Министерство иностранных дел Белоруссии анонсировало расширение санкций против ЕС.

Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников 2 октября. Президента страны Александра Лукашенко в первоначальном списке не оказалось, санкции были введены в отношении него 6 ноября. Они коснулись также 14 белорусских чиновников. Их активы будут заморожены, им запретят въезд в ЕС.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов.