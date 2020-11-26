Лавров рассказал о поддержке санкций Белоруссии против Евросоюза

Москва вслед за Белоруссией внесла в стоп-лист представителей стран Евросоюза, «наиболее активно участвующих в санкционном ажиотаже». Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Как вы знаете, с 2015 года у нас единые стоп-листы», — объяснил поддержку ограничений Лавров. Он добавил, что координация действий налажена в рамках Союзного государства.

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Белоруссия со 2 октября ввела санкции против Евросоюза в качестве ответной меры, 23 ноября их решили расширить.

До этого Брюссель ввел в действие свои меры против Белоруссии. Первый пакет касался 40 белорусских чиновников, которые, по мнению Евросоюза, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Вслед за Евросоюзом санкции в отношении восьми официальных лиц Белоруссии ввели и США. 6 ноября санкции были введены и в отношении самого президента Александра Лукашенко, а также еще 14 белорусских чиновников. Их активы в Европе будут заморожены, въезд в ЕС им запретят.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются до сих пор. Первые акции жестко разгонялись.

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